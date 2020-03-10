Президент Афганистана лишил соперника должности и власти

9 марта Гани принял присягу и официально вступил в должность президента Афганистана. Не признающий своего поражения на выборах Абдулла Абдулла в тот же день провел параллельную церемонию инаугурации в качестве главы государства, передает РИА Новости.

Пост главы исполнительной власти, аналогичный позиции премьер-министра, был создан в сентябре 2014 года в рамках соглашения о разделе власти между двумя политиками. Тогда Абдулла Абдулла также не хотел признавать свое поражение от Гани на выборах президента.

Президентские выборы в Афганистане состоялись 28 сентября. Действующий глава Афганистана Ашраф Гани в результате итогового подсчета голосов набрал 50,64% голосов избирателей и был признан победителем. Его соперник на выборах - Абдулла Абдулла - не признал результаты итогового подсчета и объявил о своей победе.