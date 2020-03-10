Эрдоган: Греки повторяют преступления нацистов видео
Президент Турции Эрдоган сравнил действия военных Греции в отношении беженцев на границе с Турцией с преступлениями нацистов.
Выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития, глава турецкого государства заявил: «Между тем, что совершали нацисты, и действиями греческой стороны на границе нет никакой разницы», сообщает Anadolu.
Президент Турции отметил, что граница с ЕС будет открыта для беженцев до тех пор, пока европейская сторона не выполнит все обязательства по соглашению 2016 года: «Речь идет об упрощении визового режима для турецких граждан, обновлении Таможенного союза и перечислении в полном объеме обещанной финансовой помощи на нужды сирийских беженцев в Турции. Анкара не нуждается в подачках ЕС. Единственное наше требование – выполнение взятых обязательств».