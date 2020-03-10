В Баку установят памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву распоряжение президента

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об установлении памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, в Баку будет воздвигнут памятник меценату и общественному деятелю Гаджи Зейналабдину Тагиеву. Исполнительной власти Баку совместно с Министерством культуры поручено осуществить мероприятия в связи с установкой памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву.

Кабинет министров Азербайджана должен решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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