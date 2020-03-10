Эпидемия коронавируса: Венгрия вводит чрезвычайное положение
Власти Венгрии ввели в стране чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает Венгерское телеграфное агентство (MTI) со ссылкой на официального представителя венгерского правительства.
Власти Венгрии ранее объявили об отмене праздничной церемонии в Будапеште 15 марта перед Венгерским национальным музеем по случаю национального праздника - Дня начала революции и освободительной борьбы 1848-1849 годов.
На данный момент в Венгрии зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусом.