От коронавируса в Иране умерли военные КСИР

Как минимум пять военных элитного Корпуса стражей исламской революции ВС Ирана, а также несколько ополченцев умерли, помогая заразившимся коронавирусом, заявил официальный представитель КСИР Рамазан Шариф.

«На сегодняшний день пять представителей КСИР и несколько членов ополчения Басидж отдали свои жизни, обеспечивая медицинской помощью население», – передает его слова ТАСС.

Шариф отметил, что курс лечения проходит «еще ряд представителей этих подразделений».

Бороться с коронавирусом в Иране помогают около 100 тыс. членов КСИР и ополчения Басидж.