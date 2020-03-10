От коронавируса в Иране умерли военные КСИР
Как минимум пять военных элитного Корпуса стражей исламской революции ВС Ирана, а также несколько ополченцев умерли, помогая заразившимся коронавирусом, заявил официальный представитель КСИР Рамазан Шариф.
«На сегодняшний день пять представителей КСИР и несколько членов ополчения Басидж отдали свои жизни, обеспечивая медицинской помощью население», – передает его слова ТАСС.
Шариф отметил, что курс лечения проходит «еще ряд представителей этих подразделений».
Бороться с коронавирусом в Иране помогают около 100 тыс. членов КСИР и ополчения Басидж.