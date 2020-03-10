Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Обвиняемый появился в зале нью-йоркского суда в каталке и наручниках. Ранее сообщалось, что он перенес процедуру по стентированию сердца.

В феврале присяжные признали продюсера виновным в принуждении к оральному сексу ассистентки Мириам Халейи, работавшей в команде реалити-шоу "Проект Подиум", а также в изнасиловании стилистки Джессики Манн. При этом Ванштейна оправдали по трем другим предъявленным ему обвинениям, по которым ему грозило заключение вплоть до пожизненного.

Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых известные актрисы - Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. На волне обвинений его уволили из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Сам Вайнштейн выдвинутые против него обвинения отрицал.

Кампания против продюсера легла в основу движения жертв сексуальных домогательств #MeToo.