Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 18:59

Коронабесие с триумфом шагает по миру. Захватывает все новые и новые территории, водружает свои знамена над городами и селами. Вирус, который за два месяца убил в мире чуть больше народу, чем обычный - банальный и плохо раскрученный грипп, уже готовится к тому, чтоб обрушить вторую в мире экономику. Китай замер в ожидании коллапса, производство остановилось, люди не работают, сидят по домам, а десятки миллионов китайцев вообще пребывают в карантине.

Кажется, весь мир сошел с ума... Если бы коронавирус был разумным существом, то ему, несомненно, следовало бы дать Нобелевскую премию (непонятно, правда в какой номинации), а также возить по всему миру с лекциями по пиару и маркетингу. Если б Уильям, наш, Шекспир, был сегодня жив, он бы наверняка написал новый вариант «Много шума из ничего» - про вирус, который вверг весь мир в панику исключительно благодаря пропаганде и свойству людей время от времени приходить в ужас от какой-нибудь раскрученной мифической угрозы. Все это происходит на подсознательном уровне. Объясняй не объясняй – все без толку. Логика тут не работает. Есть такое страшное, предположительно, вирусное, заболевание – амиотрофический боковой склероз, который приводит к постепенному и всеобъемлющему параличу. У человека, пораженного им, остаются только две способности – думать и заниматься любовью. Учитывая, что все остальное недоступно, от этих двух функций больше проблем, чем пользы. Ежегодно только в США этим страшным недугом заболевают 5000 человек... В целом ежегодный «урожай» амиотрофического склероза явно не меньше, чем коронавируса - 5-7 человек на 100 000 населения. Вы что-нибудь слышали про эту болезнь? Много границ перекрыто, много экономик дошли до критической черты из-за панического страха перед амиосклерзом? Риторический вопрос. 99% людей ничего о нем не знают, а если и слышали, то только потому, что им страдал всемирно известный английский ученый Стивен Хокинг. Вирусологи и врачи по всему миру уже устали объяснять - от коронавируса умирают преимущественно та же категория, что и от обычного гриппа – пожилые и хронически больные люди. Не то, чтобы жизнь пожилых людей неважна, но факт, что в возрасте и при наличии серьезных заболеваний можно умереть и от насморка.

Ежегодно 650 000 человек в мире умирают и от обычного гриппа. Нашему с вами привычному, родному гриппу категорий А, Б, и С впору смотреть на «корону» с презрением – дилетант... Но из-за обычного не перекрывают. Зато из-за коронавируса скоро, наверное, придется расторгать все международные соглашения о свободном передвижении и торговле. Коронавирус гордой поступью добрался и до Кавказа. Грузия и Азербайджан, переплетенные тысячами политических, экономических, да и просто человеческих связей, сегодня решают – закрывать границы или нет. Вроде бы закрыли, пока только для транзитников, преимущественно из Ирана, но, как говорится, лиха беда начало... Новость о грозном наступлении «великой короны» ввергла население Грузии в панику - продажи в магазинах выросли в разы, народ отоваривается в гипер- и супермаркетах так, как будто завтрашний день больше не наступит... В аптеках марлевые повязки на вес золота. Фармацевтические компании заявляют, что в ближайшее время решат эту проблему, но только, видимо, и сами не ведают, как. Мировая индустрия еще не выпустила такого количество масок, чтобы оно было адекватным победному шествию коронобесия по миру. А ведь проблемы – только начинаются, и они уже не только в медицине, но и в экономике. На грузинских курортах автомобили с номерами «АZ» всегда были в большинстве. А сейчас их все меньше. Даже если граница между Грузией и Азербайджаном не будет полностью закрыта, туристический поток в любом случае сократится – в кризисных ситуациях, тем более когда есть риск не пройти границу, большинство потенциальных гостей наверняка предпочтет остаться дома. Понятно, что это не приведет ни к каким долгосрочным последствиям, и пограничные проблемы вряд ли станут причиной недовольства или недопонимания на политическом уровне. В конце концов и в Баку, и в Тбилиси прекрасно понимают, что тут, как говорится, «ничего личного» - только «корона». Но экономический ущерб от этого менее тяжелым не станет.

Уже сейчас гарантированно можно утверждать, что и Азербайджан, и Грузия недосчитаются иранских туристов: в отличие от наших границы с Ираном уже закрыты – не летают самолеты, не ездит сухопутный транспорт. Учитывая, что роль Ирана в туристической индустрии и Грузии, и Азербайджана растет – очевидно, что и тут будут проблемы... Причем дело явно не ограничится только иранскими туристами. Паника – она ведь мыслит не головой, а копчиком. Можно не сомневаться, что сократится число визитеров и из других стран, даже тех, с которыми границы останутся открытыми. Никто не станет ломать голову - что там и как. Прочтет кто-то сообщения азербайджанских СМИ, что «около 200 граждан госпитализированы с подозрением на коронавирус, и все – билет сдать, турпакет вернуть даже на невыгодных условиях. Жизнь – она ведь всего дороже, смотрите, что делается, аж 200 человек... Огромное число, особенно для страны с населением в 9 млн человек... Потом будут другие сообщения - о том, что из 200 «подозреваемых», 198 «освобождены», но настоящий, самый опасный вирус - вирус паники уже посеян. Что же говорить о Грузии, где доля туристической индустрии намного выше? Местные отельеры и туроператоры готовятся подсчитывать убытки... Конечно, все это мелочи по сравнению с остановленными предприятиями и заблокированными портами в Китае. Но, как говорится, своя рубашка ближе к телу.