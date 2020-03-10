Число больных коронавирусом в Азербайджане достигло 13

У двух граждан Азербайджана было зафиксировано заражение коронавирусом COVİD-19, говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

Согласно информации, после возращения с лечения из Ирана гражданка Азербайджана 1969 года рождения обратилась в больницу в связи с проблемами со здоровьем. В ходе обследования было установлено, что наряду с хроническими заболеваниями, женщина заражена коронавирусом. В настоящее время она помещена в больницу со специальным режимом и ее состояние оценивается как тяжелое, предпринимаются соответствующие меры по ее лечению.

У студентки, 1997 года рождения, вернувшейся из Италии, наблюдалась высокая температура и в ходе обследования было установлено, что она заражена коронавирусом. Ее также поместили в больницу со специальным режимом, состояние студентки стабильное.

Также в стабильно тяжелом состоянии находится гражданин Азербайджана 1938 года рождения, который был ранее помещен в больницу со специальным режимом из-за заражения коронавирусом.

Лечение других пациентов, у которых был обнаружен коронавирус, продолжается. Их состояние – нормальное.

Напомним, что в Азербайджане до сегодняшнего дня зараженных коронавирусом было 11 человек.