Официальный прием в честь Гурбангулы Бердымухамедова фото

От имени президента Азербайджана Ильхама Алиева 11 марта был дан официальный прием в честь президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает пресс-служба главы государства.

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