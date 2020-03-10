Официальный прием в честь Гурбангулы Бердымухамедова фото
От имени президента Азербайджана Ильхама Алиева 11 марта был дан официальный прием в честь президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает пресс-служба главы государства.
От имени президента Азербайджана Ильхама Алиева 11 марта был дан официальный прием в честь президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает пресс-служба главы государства.
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