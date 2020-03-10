Три новых случая коронавируса в Армении

Ранее в Армении был лишь один подтвержденный случай коронавируса.

Три новых случая коронавируса подтверждены в Армении, сообщил в среду премьер Никол Пашинян, сообщают армянские СМИ.

"Сегодня, к сожалению, у нас есть три новых случая коронавируса. Двое заразившихся – граждане Армении 45 и 27 лет, один – гражданин Италии, который работает в Армении. Все трое прибыли из Италии", - написал премьер в Facebook.

По его словам, сейчас устанавливается круг контактов больных.

"У гражданина Италии и одного из армянских граждан жалоб нет. У другого гражданина Армении пневмония", - добавил Пашинян.

Он также сообщил, что находящиеся на карантине 32 человека чувствуют себя хорошо.