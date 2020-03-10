Ильхам Алиев: «Туркменистан снискал большое уважение в мире»

«Пользуясь случаем, хочу поздравить Вас и братский туркменский народ с 25-летием международного признания нейтралитета Туркменистана», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым заявлением для печати, сообщает АзерТАдж.

По его словам, за эти годы Туркменистан прошел большой и славный путь развития, созидания, путь, который открыл большие перспективы перед туркменским народом и снискал большое уважение для Туркменистана в мире.

«То, что Туркменистан признан всем мировым сообществом как нейтральная страна, и тот курс, который Вы проводите, полностью отвечают чаяниям и интересам туркменского народа, а также Ваших друзей и партнеров. Мы как Ваши соседи и добрые друзья всегда радуемся Вашим успехам. Неоднократно бывая в Туркменистане, всегда вижу очень бурное, динамичное развитие Вашей страны», - сказал Ильхам Алиев.