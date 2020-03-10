Гурбангулу Бердымухамедов: «На международной арене Азербайджан поддерживает Туркменистан»

«Азербайджан является стратегическим партнером для Туркменистана в регионе. Я еще раз подчеркиваю это. То есть наши позиции во многом схожи», - сказал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, выступая с совместным с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для печати, сообщает АзерТАдж.

«Мы во всем мире и в регионе, - я имею в виду Центральную Азию, Южный Кавказ и Каспийский регион, - являемся сторонниками стабильности и безопасности. Как уже отмечалось, мы все мероприятия проводим под эгидой международных организаций – ООН, ОБСЕ, Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества, по линии СНГ и других международных структур. За это мы благодарим Азербайджан, который поддерживает на международной арене позицию Туркменистана», - сказал Гурбангулу Бердымухамедов.