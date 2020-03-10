Россия объявляет: «В 2021 году нефть будет стоить 40-50 долларов»

Цены на нефть могут восстановиться до 40-45 долларов за баррель во втором полугодии 2020 года. Такой прогноз сделал замглавы Минэнерго России Павел Сорокин, передает Reuters.

Сорокин предположил, что в 2021 году цены на сырье продолжат рост, если не случится непредвиденных ситуаций. По его словам, баррель нефти к тому моменту может стоить в районе 45-50 долларов.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что экономика страны идет по «более-менее позитивному сценарию», несмотря на обвал цен на нефть. По его словам, признаки грядущего в 2020 году спада отсутствуют.