26 человек с бакинского аэропорта забрали в карантин

Международный аэропорт Гейдар Алиев внес ясность в распространяемое в социальных сетях видео, на котором машины Скорой помощи дежурят на перроне, сообщает haqqin.az.

«Прошедшей ночью рейсом «Международные авиалинии Украины» по маршруту Киев-Баку были доставлены 26 пассажиров, прибывших транзитом из Италии. С целью предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекции и в рамках предпринимаемых правительством мер, было принято решение поместить их в карантин. Пассажиры переданы под наблюдение врачей. Этим и объясняется большое количество машин Скорой помощи на территории аэропорта», - отметили в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

В бакинском аэропорту также сообщили, что из 26 пассажиров, прибывших рейсом МАУ, 24 — это граждане Азербайджана, проживавшие или проходившие обучение в Италии, двое - иностранцы.