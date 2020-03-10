Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность объявления общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, передает РИА Новости.

Режим ЧС позволит Трампу выделить федеральные средства на борьбу с вирусом, в противном случае их бы пришлось запрашивать дополнительно через Конгресс.

Ранее Конгресс выделил более 8 миллиардов долларов на противостояние вирусу, но администрация ведет переговоры о дополнительных средствах на стимулирование экономики и компенсацию гражданам, которые будут вынуждены пропускать работу.