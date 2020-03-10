Министерство труда и социальной защиты населения, Центробанк (ЦБА) и Ассоциация банков Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве по оказанию помощи уязвимым группам населения в организации самозанятости.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, меморандум заключен с целью поддержки самозанятости уязвимых групп населения, стимулирования развития микро -, малого и среднего предпринимательства в стране.

Согласно меморандуму, для поддержки самозанятости безработных, нуждающихся в социальной защите, в том числе инвалидов, малообеспеченных семей, вынужденных переселенцев, предусматривается безвозмездная передача в пользование этим лицам материалов, оборудования и другого имущества сроком на 2 года.

Банки, действующие на территории страны, будут добровольно участвовать в программе и безвозмездно финансировать мероприятия в рамках меморандума.

Согласно документу, участникам программы также будет обеспечен доступ к различным банковским и финансовым инструментам.