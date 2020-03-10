После Супервторника, ознаменовавшего неожиданно убедительное возвращение в президентскую гонку бывшего вице-президента, который поначалу, казалось, из нее выпал, Джо Байден закрепил свой успех во время так называемого «мини-супервторника». Праймериз прошли одновременно в шести штатах, разыгрывалось около 10% мест делегатов на номинационный съезд демократов. Вроде и немного, но крайне важно символическое значение поступи кандидатов: чья покажется уверенней, на того сделают ставку в оставшихся штатах.

Байден оказался и абсолютным победителем, выиграв в большинстве из шести штатов, и относительным – относительно Дональда Трампа. Ему удалось одержать победу в так называемом «Ржавом поясе», части Среднего запада и восточного побережья США, где Трамп в 2016 году получил поддержку, которая позволила ему обойти Хиллари Клинтон. Для демократов нет сейчас важнее вопроса, кто может одолеть Трампа в ноябре. Как сформулировал один из политических экспертов, для избирателей это важнее обещаний бесплатной пиццы каждую пятницу. Социальные программы, за которые ратует левак Берни Сандерс, могут быть сколько угодно привлекательны, но толку от них, если у кандидата нет шанса против нынешнего хозяина Белого дома?

О том, что Джо перехватил инициативу у Берни, свидетельствовали общенациональные опросы, где Байден впервые обошел Сандерса. Психологически крайне важной для него оказалась победа в Мичигане: в 2016 году на праймериз Сандерс тут выиграл у Клинтон, сотворив маленькую сенсацию. В этот раз Байден не оставил ему никаких шансов, и этот проигрыш обладает большой символической силой, переводя сенатора из Вермонта в разряд лузеров. Американцы лузеров не любят.

О том, что у Байдена очень высокая поддержка среди афроамериканцев, писалось не раз. Сандерсу указывали, что нельзя рассчитывать на номинацию от Демократической партии, не пользуясь популярностью у одной из главных демографических групп, на которых базируется электоральный успех демократов. Он эту задачу так и не смог решить. Интересно, что черные демократы достаточно консервативны, гораздо консервативнее белых приверженцев Демократической партии, им не близки левые эксперименты.

Но внимание наблюдателей привлек другой феномен: за Байдена активно голосовали жители пригородов – белые, образованные, состоятельные и умеренные по политическим взглядам. Это означает, что у него есть ресурс среди той части электората, которая недоступна слишком радикальному Сандерсу и которая частично выступила за Трампа в 2016 году. Вот он, источник грядущей победы над нынешним президентом!

Джо Байден победил в этот вторник в четырех штатах из шести, доведя свой общий результат до 15 побед в 24 штатах. Математически Сандерс еще может догнать его, но это практически невозможно сделать в ситуации, когда его конкурент, как говорят, «ухватил момент».