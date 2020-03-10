Экс-главбух Минэкологии: «Министр Гусейнгулу Багиров взял у нас 265 тысяч манатов» haqqin.az из зала суда
Как стало известно, деятельность экс-министра экологии и природных ресурсов Гусейнгулу Багирова в период, когда он возглавлял ведомство, связана с еще одним фактом коррупции. Согласно показаниям бывших работников министерства, при попустительстве и заинтересованности Г.Багирова в министерстве открывали зарплатные карты на подставных лиц и присваивали поступающие на них средства.
От махинаций с картами бывший министр ежемесячно получал 10 тысяч манатов. Плюс ко всему два года назад Гусейнгулу Багиров взял у участников этой коррупционной схемы 265 тысяч манатов, которые в дальнейшем не вернул. Преступная схема была обнаружена после назначения нового главы ведомства. Замешанные в коррупции сотрудники министерства уже привлечены к ответственности, однако самому Багирову по этому поводу пока никто обвинений не предъявлял.
Про коррупционную схему с картами в Минэкологии, в которой участвовал и сам министр, сообщили участники процесса над бывшими должностными лицами ведомства, который в настоящее время проходит в Бакинском суде по тяжким преступлениям.
Обвиняемыми в разного рода преступных деяниях в Минэкологии являются по делу бывшие директор Департамента гидрометеорологии Акпер Гасанов, главный бухгалтер Ильгар Гаджиев и сотрудники этого департамента Орхан Гасымов, Турал Гаджизаде и Тебриз Алиев. Потерпевшими по делу, помимо Министерства экологии как юридического лица, признаны 27 человек.
На очередном заседании суда по процессу обвиняемый Акпер Гасанов ответил на вопросы адвоката другого обвиняемого - Ильгара Гаджиева. Гасанов заявил, что 451 тысяча манатов, которые, согласно утверждениям следствия, были присвоены, на самом деле потрачены на текущие расходы – оплату телефонов, интернета, коммуникационных линий и розыск пропавших альпинистов на Шахдаге.
Отвечая на вопрос адвоката Рамиля Мамедзаде о перечислении денег на зарплатные карты нечислящихся в министерстве лиц, Акпер Гасанов признал, что знает о 25-30 картах, а в открытии других карт обвинил Ильгара Гаджиева. Тот, в свою очередь, отверг эти обвинения и заявил, что список работников департамента, превышающий тысячу человек, ежемесячно предоставлялся руководителю Гасанову и он был в курсе всего, что происходило в департаменте.
Тогда адвокат Рамиль Мамедзаде спросил у Акпера Гасанова, просил ли в 2018 году экс-министр Г.Багиров у него 265 тысяч или нет. Акпер Гасанов не стал отвечать на этот вопрос. Отвечая на другой вопрос, он сказал, что он не докладывал министру о расходах возглавляемого им Департамента.
«Все работы, на которые шли средства, действительно осуществлены. Должен, однако, признаться, что не все оформлено в документах. Поэтому и считают сейчас определенные средства присвоенными и растраченными. Министр о том, что не все работы задокументированы, не знал. А я так поступал в интересах дела», - сказал Акпер Гасанов.
Отвечая на вопрос, почему он возместил 300 тысяч манатов из 451 тысячи, считающейся присвоенной, и не отказался возмещать оставшуюся часть, Гасанов утверждал, что согласно договоренности, остальные средства должен был возместить Ильгар Гаджиев. Однако Гаджиев заявил, что он и не подумает что-либо возмещать, так как виновным себя ни в чем не считает и ни в каких коррупционных схемах не участвовал. Далее в своих показаниях Гаджиев сообщил, что аудиторская проверка в департаменте, где он был главбухом, сначала выявила недостачу в 25 тысяч манатов.
«Для управления, чей бюджет составляет 2-3 миллиона манатов, это небольшая сумма. Акпер Гасанов ее возместил. Однако через некоторое время нас уволили, предложили самим написать заявления об уходе. А когда мы ушли, вторая аудиторская проверка оценила причиненный ущерб уже в 451 тысячу манатов», - сказал Ильгар Гаджиев.
Объясняя возникновение ущерба в 451 тысячу манатов, И.Гаджиев признался, что, будучи главбухом, выписывал зарплату на имя 30 несуществующих сотрудников, после чего обналичивал их. Полученную сумму он полностью отдавал А.Гасанову.
По его словам, ситуация достигла пика после того, когда бывший министр Гусейнгулу Багиров в 2018 году взял у них 265 тысяч манатов.
«Когда Акпер Гасанов сообщил мне об этом, я заявил, что ухожу с работы, потому что это было очень рискованно - мы бы не смогли объяснить исчезновение такой большой суммы. Акпер и сам хотел уйти с работы, но спустя два дня пришел и сказал, что может взять эту сумму у человека по имени Вугар. Однако вернуть этому Вугару долг он должен был с процентами - 10-12%. Вугар был руководителем одной из фирм, с которой мы работали, и у нас ним вроде были доверительные отношения. Кроме того, Акпер сказал, что если мы даже уйдем с работы, то от Гусейнгулу Багирова все равно скрыться не удастся. Он тогда был министром и мог делать все что захочет. Акпер взял деньги и передал их министру. Нам пришлось, чтобы компенсировать расходы, увеличить количество зарплатных карт. Был список сотрудников, и там значилась подпись Акпера. А теперь он выступает и говорит, что был не в курсе того, что 80 сотрудникам приписывалась зарплата.
Я неоднократно говорил Акперу, что мы не сможем отчитаться за эти деньги. Но он уверял, что переговорил с министром и Багиров обещает вернуть деньги, когда его снова назначат министром. Но этого не произошло, его уволили навсегда. Хочу также добавить, что Акпер ежемесячно передавал Гусейнгулу Багирову 10 тысяч манатов из обналичиваемых денег, поэтому он и не лез в наши дела. Все закончилось с приходом нового министра. Мы спешили, чтобы побыстрее выплатить долги. Себе ничего не оставляли. Но все вскрылось, когда новый министр назначил аудиторскую проверку», - рассказал И.Гаджиев.
По его словам, после того, как они заявили, что обо всем происходившем в министерстве поставят в известность СМИ, Гусейнгулу Багиров от имени Акпера Гасанова выплатил 300 тысяч манатов, но остальную сумму, вопреки своим обещаниям, не вернул.
Ильгар Гаджиев признал также, что за время своей работы в департаменте неоднократно выполнял неофициальные поручения министра и у него имеются аудиозаписи, доказывающие это.
Судебный процесс будет продолжен.
Напомним, что в отношении обвиняемых выдвинуты обвинения по ряду статьей УК, в частности «присвоение средств», «злоупотребление должностными полномочиями» и др.
Согласно обвинению, с 2012 года при участии директора Национального департамента гидрометеорологии Акпера Гасанова и других сотрудников в этом подразделении Минэкологии была задействована преступная схема, позволявшая присваивать крупные суммы денег. В частности, руководители департамента выписывали зарплату несуществующим сотрудникам и обналичивали ее.
Напомним, что после отставки Гусейнгулу Багирова с поста министра в СМИ появились публикации о его многочисленной недвижимости и бизнес-активах в Турции, Чехии, Латвии, Германии, Великобритании и других странах.