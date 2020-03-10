Как стало известно, деятельность экс-министра экологии и природных ресурсов Гусейнгулу Багирова в период, когда он возглавлял ведомство, связана с еще одним фактом коррупции. Согласно показаниям бывших работников министерства, при попустительстве и заинтересованности Г.Багирова в министерстве открывали зарплатные карты на подставных лиц и присваивали поступающие на них средства.

От махинаций с картами бывший министр ежемесячно получал 10 тысяч манатов. Плюс ко всему два года назад Гусейнгулу Багиров взял у участников этой коррупционной схемы 265 тысяч манатов, которые в дальнейшем не вернул. Преступная схема была обнаружена после назначения нового главы ведомства. Замешанные в коррупции сотрудники министерства уже привлечены к ответственности, однако самому Багирову по этому поводу пока никто обвинений не предъявлял.

Про коррупционную схему с картами в Минэкологии, в которой участвовал и сам министр, сообщили участники процесса над бывшими должностными лицами ведомства, который в настоящее время проходит в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Обвиняемыми в разного рода преступных деяниях в Минэкологии являются по делу бывшие директор Департамента гидрометеорологии Акпер Гасанов, главный бухгалтер Ильгар Гаджиев и сотрудники этого департамента Орхан Гасымов, Турал Гаджизаде и Тебриз Алиев. Потерпевшими по делу, помимо Министерства экологии как юридического лица, признаны 27 человек.

На очередном заседании суда по процессу обвиняемый Акпер Гасанов ответил на вопросы адвоката другого обвиняемого - Ильгара Гаджиева. Гасанов заявил, что 451 тысяча манатов, которые, согласно утверждениям следствия, были присвоены, на самом деле потрачены на текущие расходы – оплату телефонов, интернета, коммуникационных линий и розыск пропавших альпинистов на Шахдаге.

Отвечая на вопрос адвоката Рамиля Мамедзаде о перечислении денег на зарплатные карты нечислящихся в министерстве лиц, Акпер Гасанов признал, что знает о 25-30 картах, а в открытии других карт обвинил Ильгара Гаджиева. Тот, в свою очередь, отверг эти обвинения и заявил, что список работников департамента, превышающий тысячу человек, ежемесячно предоставлялся руководителю Гасанову и он был в курсе всего, что происходило в департаменте.

Тогда адвокат Рамиль Мамедзаде спросил у Акпера Гасанова, просил ли в 2018 году экс-министр Г.Багиров у него 265 тысяч или нет. Акпер Гасанов не стал отвечать на этот вопрос. Отвечая на другой вопрос, он сказал, что он не докладывал министру о расходах возглавляемого им Департамента.

«Все работы, на которые шли средства, действительно осуществлены. Должен, однако, признаться, что не все оформлено в документах. Поэтому и считают сейчас определенные средства присвоенными и растраченными. Министр о том, что не все работы задокументированы, не знал. А я так поступал в интересах дела», - сказал Акпер Гасанов.

Отвечая на вопрос, почему он возместил 300 тысяч манатов из 451 тысячи, считающейся присвоенной, и не отказался возмещать оставшуюся часть, Гасанов утверждал, что согласно договоренности, остальные средства должен был возместить Ильгар Гаджиев. Однако Гаджиев заявил, что он и не подумает что-либо возмещать, так как виновным себя ни в чем не считает и ни в каких коррупционных схемах не участвовал. Далее в своих показаниях Гаджиев сообщил, что аудиторская проверка в департаменте, где он был главбухом, сначала выявила недостачу в 25 тысяч манатов.