У сожительницы скандального банкира Эмина Зейналова отнимают машину и квартиру

Азизага Исмаилов жалуется на то, что у него незаконно отобрали дорогой автомобиль RANGE ROVER EVOGUE, а также наложили арест на квартиру, расположенную в жилом комплексе Mirvari Park в Ясамальском районе Баку.

Теперь в редакцию haqqin.az обратился Азизага Исмаилов, который выступал в суде Эмина Зейналова в качестве свидетеля. Азизага Исмаилов приходится отцом Лейлы Исмаиловой, с которой Эмин Зейналов фактически находился в браке.

Дело бывшего заместителя правления GünayBank Эмина Зейналова, обвиняемого в мошенничестве, продолжает обрастать подробностями. Напомним, что Эмин Зейналов обвиняется в присвоении десятков миллионов манатов, которые ему под процент отдавали доверчивые граждане.

Рассказывая о своих злоключениях Азизага Исмаилов отмечает, что дело Эмина Зейналова находится на рассмотрении судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Афгана Гаджиева. В качестве потерпевшего по этому делу признан Орхан Велиев, у которого Эмин Зейналов взял 14 миллионов манатов.

В свою очередь, Орхан Велиев приходится зятем председателю Бакинского суда по тяжким преступлениям.

«Основная цель – это незаконно отнять у меня машину и квартиру и посредством аукциона передать зятю председателя Бакинского суда по тяжким преступлениям. Они не могут забрать деньги у Эмина Зейналова и пытаются компенсировать свои потери за счет недвижимости ни в чем не повинного человека. Я не могу даже попасть на прием к Махмуду Набиеву, видимо, все решения уже приняты», - жалуется Азизага Исмаилов.

По его словам, он годами копил на квартиру, которую у него пытаются отнять. Азизага Исмаилов также задается вопросом: откуда у сына председателя суда 14 миллионов манатов, если он не является бизнесменом.

«Если они добьются своей цели и отнимут у меня квартиру, то я на глазах у всех подожгу себя перед Бакинским судом по тяжким преступлениям», - говорит Азизага Исмаилов.