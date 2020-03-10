ВВС США нанесли удар по шиитскому ополчению Ирака

Американская авиация подвергла ударам с воздуха базу иракского шиитского ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" на границе Сирии с Ираком, передает в ночь на четверг телеканал Sky News Arabia.

"Американская авиация наносит удары по базе ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" в районе деревни аль-Хурай провинции Анбар", — передает корреспондент канала.

В свою очередь гостелеканал Сирии Ikhbariya сообщает, что авиация "неустановленной принадлежности" наносит авиаудары по сирийской территории к юго-востоку от пограничного КПП "Аль-Букемаль". "Нанесен материальный ущерб", — отмечает канал.

Идет ли речь об одной атаке или двух разных, не уточняется.