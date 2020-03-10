"Эти запреты будут действовать не только в отношении невероятных объемов торговли и грузов, но и различных других вещей", - цитирует его ТАСС.

Америка с пятницы, 13 марта, вводит 30-дневный запрет на въезд в страну иностранцев из стран Европы, кроме Великобритании. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в телеобращении.

Глава американского государства уточнил, что въезд разрешается гражданам США, которые должны будут пройти соответствующую проверку. При этом, по словам Трампа, Вашингтон оценит возможность более ранней, чем предполагалось изначально, отмены ограничений на въезд в страну лиц из Китая и Южной Кореи в случае улучшения там эпидемиологической ситуации.

Президент подчеркнул, что коронавирус получил столь широкое распространение в США, поскольку Евросоюз не принял требуемых мер для ограничения поездок. Сама Америка, напомнил Трамп, сразу ввела масштабные ограничения на въезд из Китая, установив также самый высокий уровень предостережения от поездок в страны, где распространялся COVID-19.

"После принятия этих ранних и очень серьезных мер в Соединенных Штатах было значительно меньше случаев заражения вирусом, нежели сейчас имеется в Европе… Европейский союз не принял такие же меры предосторожности и не ограничил въезд из Китая и других мест распространения. В результате приезжающие из Европы создали США большое количество новых очагов", - пояснил Трамп.