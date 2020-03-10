Россия передала Азербайджану тесты для диагностики коронавируса
Роспотребнадзор передал Азербайджану и ряду стран 800 тест-систем для лабораторной диагностики коронавируса, которые позволят провести 80 тысяч исследований на заболевание.
Как передает российский телеканал «Москва 24», разработанная методика передана в рамках взаимодействия с иностранными партнерами для мониторинга эпидемической ситуации. Тест-системы переданы странам - членам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Азербайджану, Узбекистану, Таджикистану, Туркмении, Монголии, КНДР и Ирану.
Тест-система была разработана в центре "Вектор" в феврале. Позже в Роспотребнадзоре признали эффективность методики. В экспресс-тесте используется метод изотермической полимеразной цепной реакции. Для анализа необходимо взять у пациента мазок из слизистой носа и рта.