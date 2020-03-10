Конгресс ограничил военные полномочия Трампа
Конгресс США принял резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента страны Дональда Трампа в отношении Ирана. За принятие документа проголосовали 227 членов Палаты представителей, 186 конгрессменов выступили против, сообщает Дойче велле.
Документ запрещает главе Белого дома военные действия против Ирана без предварительного одобрения Конгресса.
"Если президент Трамп серьезно относится к своему обещанию прекратить бесконечные войны, он подпишет резолюцию", - считает ее инициатор, сенатор-демократ Тим Кейн.
Однако глава американского государства может наложить вето на документ.
3 января иранский генерал Касем Сулеймани был убит по приказу Трампа в результате американского ракетного удара по колонне автомобилей вблизи международного аэропорта Багдада. Он возглавлял элитное подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции. После его гибели отношения США и Ирана резко обострились.