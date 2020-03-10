Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

Хэнкс на своей странице в Twitter рассказал, что, находясь в Австралии, они почувствовали слабость и простуду, а также «боль в теле». «Чтобы все сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным», – рассказал актер, добавив, что они с супругой будут находиться под наблюдением медиков и будут изолированы, чтобы не подвергать опасности окружающих.

По данным австралийского телеканала SBS, 63-летний Том Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли, передает ТАСС. В заявлении киностудии Warner Bros. говорится, что компания «тесно сотрудничает с австралийскими учреждениями здравоохранения, чтобы найти и установить связь со всеми, кто мог контактировать» с Хэнксом.

В настоящий момент в Австралии выявлено 128 случаев заражения новым коронавирусом. От вызванного им заболевания умерли три человека, 21 человек выздоровел.