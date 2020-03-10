Отдел информации 10:30

В Баку на протяжении уже восьми месяцев реализуется пилотный проект по сбору, перевозке и сортировке твердых бытовых отходов. Пилотный проект осуществляется Исполнительной властью города Баку вместе с известной британской компанией Mott MacDonald в соответствии с поручениями главы государства о реформировании жилищно-коммунального хозяйства Баку. Изначально пилотный проект охватил территорию Наримановского района столицы, и здесь уже достигнуты серьезные успехи. Повсеместно на территории района созданы площадки для мусорных контейнеров, установлены специальные контейнеры для сортировки бытовых отходов, проведена необходимая просветительская работа среди населения.

Применяя новые контейнеры для отходов и новые транспортные средства, в Баку внедряется новая система сбора отходов. Наряду с этим жителей столицы призывают делить отходы на те, которые можно переработать, и на те, которые нельзя. Это позволит убрать с полигонов огромное количество отходов. Успешная реализация данного проекта в Наримановском районе создала условия для того, чтобы распространить его и на другие районы Баку. Именно для этих целей в Баку прибыл уполномоченный представитель компании Mott MacDonald, один из руководителей проекта по управлению сбора, перевозки и сортировки твердых бытовых отходов Дэвид Дрэй. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Исполнительной власти Баку, на встрече, проведенной в мэрии при участии Дэвида Дрэя, была обсуждена работа, которую необходимо провести в этом году, а также концепция на ближайшие два года. Сразу после встречи Дэвид Грей провел пресс-конференцию в Мониторинговом центре Департамента жилищно-коммунального хозяйства Баку и ответил на вопросы журналистов. Дэвид Грей отметил, что его пригласили в Баку в 2018 году для оценки услуг по управлению отходами.

«Наша компания сотрудничает с Исполнительной властью города Баку для переработки отходов. Будет создана современная система управления отходами XXI века», - сказал он. Дрэй отметил, что в Баку ежегодно образуется около 1,5 миллиона тонн отходов. По его словам, несмотря на то, что реализация проекта в Баку была начата с нуля, первые результаты можно считать успешными. За последние годы Баку стремительно развивался, росла численность населения города. Но несмотря на большую территорию города, он очень чистый, учитывая очень низкую стоимость коммунальных услуг. Дэвид Дрэй отметил, что основная задача - сохранить достигнутые результаты и развивать их. Для сравнения британский специалист отметил, что проект по сортировке бытовых отходов в Лондоне реализуется уже на протяжении 20 лет, и за этот период объем сортируемого мусора достиг 40%. При этом за 8 месяцев реализации аналогичного проекта в Наримановском районе Баку объем сортируемых бытовых отходов варьируется в пределах 26-35 процентов, а в последние месяцы эта цифра начала приближаться к 40%. И если на первом этапе проекта удавалось собирать и сортировать 6-7 тонн бытовых отходов, то сегодня эта цифра достигла 22-24 тонн.