Путин: Михаил Ходорковский - жулик

"Ходорковский - жулик, и их компания замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах", - сказал глава российского государства, напомнив, что личное участие Ходорковского в убийствах доказано не было, однако выразил сомнение в том, что совершившие их сотрудники службы безопасности ЮКОСа действовали "по собственной прихоти".

"Вы что, думаете, сотрудники службы безопасности убивали людей по собственной инициативе, по прихоти по своей, что ли? Думаю, что нет. Думаю, что так не бывает. Но не доказано - значит, не доказано. Но доказаны другие были факты его противоправной деятельности, поэтому он получил срок соответствующий", - сказал Путин.

Бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский, который провел в заключении десять лет по делам компании ЮКОС, впоследствии ликвидированной, был помилован в декабре 2013 года. Вскоре после этого он покинул Россию и получил вид на жительство в Швейцарии. В декабре 2015-го на родине его обвинили в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушении на убийство двух и более лиц. Бизнесмен свою причастность к этому отрицает.