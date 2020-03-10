Казахстан отменяет публичные мероприятия

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в республике в связи с распространением коронавируса будут отменены все публичные мероприятия.

По его словам, соответствующее решение принято после того, как ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

"Правительство приступает к реализации специальных превентивных мер. Публичные мероприятия отменяются. Перебоев со снабжением граждан продуктами питания и товарами первой необходимости не будет. Важно не допустить ущерба МСБ (малого и среднего бизнеса – прим ред)", - отметил Токаев.

Глава Казахстана подчеркнул, что защита граждан является государственным приоритетом, передает РИА Новости.