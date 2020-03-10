Эльман Рустамов Али Асадову: «Перед банками образовались очереди»

«У нас есть достаточный опыт управления кризисом». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил председатель Центробанка Эльман Рустамов выступая на совещании под председательством премьер-министра Али Асадова относительно положения на глобальном энергетическом рынке и его влияния на экономику страны.

«Рост сегодня составляет примерно 10 миллиардов долларов. Это позволяет нам обладать средствами и инструментами для оказания влияния на такие ситуации. Шок при этом исходит извне. То есть он не обусловлен экономическими, социальными и политическими процессами, происходящими в Азербайджане. С другой стороны, резкое падение цен на нефть за короткое время на мировом рынке не оказало существенного влияния ни на торговый, ни на платежный баланс нашей страны», - сказал Эльман Рустамов.

Отвечая на вопросы премьер-министра, применяются те или иные ограничения в связи с продажей иностранной валюты и какие возможности имеются для нейтрализации негативных влияний, Эльман Рустамов отметил, что в таких случаях возрастает потребность в валюте на валютных торгах и рынке.

«Для удовлетворения данной потребности Центральный банк провел 10 марта торги. А сегодня были проведены внеочередные торги. На тех и других торгах мы полностью обеспечили все потребности рынка. Кроме того, в страну заранее было завезено достаточное количество наличной валюты и полностью обеспечены все потребности банков в наличной и неналичной валюте. Одновременно никаких изменений не внесено в применяемый банковский режим. Нет никаких ограничений для внутрибанковской конвертации или конвертации депозитов физических и юридических лиц в пределах возможностей банков. Несмотря на это, мы наблюдаем очереди в банках.

Принято решение о продлении на час повседневного режима работы банков. Кроме того, Центральный банк и финансово-банковский сектор будут функционировать как в субботние, так и в воскресные дни в обычном рабочем режиме. Поэтому наши граждане, используя эти возможности, могут обменять свои средства в пунктах по обмену валюты и в воскресные дни. С другой стороны, по поручению правительства мы спланируем свой режим работы и в праздничные дни, при необходимости будут функционировать Центральный банк и банковский сектор», - сказал он.