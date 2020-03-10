Премьер-министр обратился к народу

Возникшая глобальная экономическая ситуация сложная. Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил премьер-министр Али Асадов выступая на совещании относительно положения на глобальном энергетическом рынке и его влияния на экономику страны.

Премьер-министр отметил, что правительство ежедневно контролирует ситуацию и нынешняя ситуация в экономике управляема.

«Правительство обладает соответствующими инструментами воздействия для предотвращения негативных влияний последних событий, происходящих в глобальной экономике, на экономику страны и при необходимости эти инструменты будут оперативно использованы. Страна имеет достаточный объем финансовых ресурсов против событий, происходящих на нефтяном рынке и в глобальной экономике.

Как уже отмечалось, наши стратегические валютные ресурсы превышают 100 процентов валового внутреннего продукта, и в 6 раз превосходят внешнегосударственный долг. С этой точки зрения при возникшей ситуации призываю бизнес-сообщества и население продемонстрировать сдержанность. Вместе с тем хочу сообщить, что контроль над валютным рынком будет усилен, противозаконные действия и случаи злоупотребления возникшей ситуацией будут решительно пресекаться», - сказал Али Асадов.