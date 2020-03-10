Хулуси Акар: Турция не уйдет из Идлиба

Турция не рассматривает вопрос вывода своих военнослужащих с территории сирийского Идлиба, где у Анкары расположены 12 наблюдательных постов. Об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Наше присутствие в Идлибе со всеми нашими элементами продолжается. О выводе войск речь не идет, все наши войска остаются на месте", - приводит его слова Anadolu.

Министр отметил также, что Анкара четко заявила, что возобновит удары по силам режима Башара Асада в случае нарушения перемирия в Идлибе и продолжения атак на позиции ВС Турции в Сирии.