Власти Китая: пик эпидемии коронавируса прошел

Пик распространения коронавируса нового типа в Китае уже пройден. Об этом заявил представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн.

"В настоящее время, за исключением Уханя, во всех городах провинции Хубэй в течение уже одной недели не зарегистрировано новых случаев заражения", — сообщил представитель комитета.

"За пределами провинции Хубэй было выявлено семь новых случаев, из которых шесть — ввозные. Эти данные свидетельствуют о том, что в целом пик этой волны эпидемии в стране уже прошел", — добавил Ми Фэн.

Напомним, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По всему миру заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.