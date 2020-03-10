В Ичеришехер отменили мероприятия по случаю Новруза

Отменен фестиваль Yazz!, проведение которого было запланировано в Ичеришехер. Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер“.

В управлении заявили, что в рамках усиления соответствующих профилактических мер, проводимых в Азербайджане против распространения вируса COVID-19, в соответствии с информацией и рекомендациями оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана от 10 марта 2020 года в Ичеришехер отменяются традиционные мероприятия по случаю Новруза, запланированные на 19-29 марта.