Хаменеи объявил погибших от коронавируса врачей шехидами

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что все медработники, скончавшиеся в борьбе с коронавирусом, будут считаться шехидами. Информацию об этом распространило агентство «Мехр».

До сегодняшнего дня в Иране от коронавируса скончались 13 врачей и медработников.

На текущий момент в стране было зарегистрировано 8.042 случая заражения, из них 291 случай был летальным. 2.731 пациент объявлен выздоровевшим. Основными очагами распространения болезни являются Тегеран, Мазандаран, Исфахан, Решт и Кум.