В вузах Азербайджана продлен учебный год
В вузах Азербайджана учебный год продлен на 15 дней. Приказ об этом подписал заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, сообщает Trend.
В приказе говорится, что, за исключением последних курсов, занятия других студентов начнутся 27 марта и продолжатся не до 30 мая, а до 15 июня.
Экзамены начнутся 15 июня и завершатся 13 июля.
Соответственно, число недель в академическом календаре экзаменационной сессии установлено на отметке не 5, а 4 недели, которая будет проведена с 15 июня по 13 июля.