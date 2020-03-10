В Казахстане отменили парад Победы

«В рамках мер по недопущению распространения коронавируса президент Касым-Жомарт Токаев принял решение отменить публичные мероприятия по празднованию Наурыза, а также военный парад в столице Казахстана, посвященный 75-летию Победы. Глава государства поручил перенести запланированные ранее международные форумы», – передает РИА Новости слова Курмангали.

При этом, по его данным, предприятия малого и среднего бизнеса должны продолжать работу. «Касым-Жомарт Кемелевич отметил, что ограничительные меры не должны нанести ущерба их деятельности. Крупные предприятия также продолжат бесперебойную работу», – добавил он.

По данным Минздрава Казахстана, к настоящему времени случаев коронавируса в стране не выявлено.