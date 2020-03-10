Пашинян: «Саргсян приобрел за 42 млн долларов не вооружение, а металлолом. Вернут все до копейки!»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил предыдущие власти Армении в закупке непригодного вооружения и боеприпасов на сумму в 42 миллиона долларов. Как сообщает «Р адио Свобода», с таким заявлением Пашинян выступил в общине Татев.

«Власть Сержа Саргсяна на 42 млн долларов приобрела оружие, это оружие не работает, оно вообще ни на что не годно, всего лишь металлолом. Эти люди заплатили 42 млн долларов. Это оружие ни на что не годно, это и не оружие, это непонятно что… Сейчас возбуждено уголовное дело, пусть Серж Саргсян придет и даст ответ за это», - сказал Пашинян.

Пашинян заявил, что прежние власти должны вернуть награбленные деньги.

«У них в Армении нет возможности проводить политическую деятельность во главе с Сержем Саргсяном и Робертом Кочаряном, они теперь могут сделать лишь одно: добровольно вернуть все до копейки награбленное армии», - заявил Никол Пашинян.