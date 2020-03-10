Президент США Дональд Трамп общался с российскими представителями на фоне сложившейся ситуации на нефтяном рынке, сообщает газета Politico со ссылкой на неназванные источники.



Имена российских чиновников, а также дата их разговора с Трампом в статье не указываются. Белый дом пока не подтверждил информацию о переговорах.

Издание отмечает, что на этой неделе Трамп также общался с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом аль Саудом, в частности, чтобы обсудить тему «волатильности энергетического рынка». Белый дом отказался раскрывать подробности переговоров.