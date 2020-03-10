Посол: США контролируют всю сирийскую нефть

На сегодняшний день США контролируют все нефтяные месторождения, расположенные на северо-востоке Сирии, заявил посол арабской республики в РФ Рияд Хаддад, выступая на телеканале "Россия-24".

"Американцы действительно сегодня находятся на северо-востоке страны и контролируют все нефтяные месторождения, попросту воруя нашу нефть. Если нам удастся освободить нефтяные вышки от американской, по сути, оккупации, безусловно, это сыграет большую роль в деле возрождения нашей экономики", - сказал он.