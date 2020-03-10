Иран просит у МВФ помощи: $5 миллиардов

Власти Ирана обратились в Международный валютный фонд с просьбой предоставить 5 миллиардов долларов из-за вспышки коронавируса, сообщил глава Абдольнасер Хеммати.

"Шестого марта я написал письмо главе МВФ Кристалине Георгиевой, запросив задействовать инструмент быстрого финансирования на сумму примерно 5 миллиардов долларов с учетом масштабного распространения коронавируса в нашей стране и необходимости дальнейших серьезных мер в профилактике, а также противодействии экономическим последствиям вспышки коронавируса", - написал Хаммати в Instagram, передает РИА Новости.

Информацию об обращении Центробанка Ирана к МВФ подтвердил и министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

В Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, зафиксировано 9 тысяч случаев заболевания, 354 – со смертельным исходом, более 2,9 тысячи человек выздоровели.