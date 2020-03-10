Синоптики рассказали о погоде на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 6-9, днем 14-19, в Баку ночью 7-9, днем 17-19 градусов тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-60%.
В регионах Азербайджана в основном без осадков. Местами возможен туман, ветер восточный, местами усиливающийся.
Температура воздуха ночью составит 6-10, днем 19-24 тепла, в горах ночью 3-8, днем 13-18 градусов тепла.
На Апшероне 13 и 14 марта ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в целом благоприятно для метеочувствительных людей.