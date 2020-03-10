Ильхам Алиев назначил посла в Чехии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Адыша Сакит оглу Мамедова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Чехии, сообщает АзерТАдж.

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