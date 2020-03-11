Кремль: Путин ничего не говорил об участии в выборах-2024

Президент РФ Владимир Путин не упоминал о каком-либо решении по вопросу о выдвижении своей кандидатуры на выборах главы государства в 2024 году, до этого времени еще предстоит много работы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Я призываю вас вспомнить выступление, которое было позавчера у президента Путина в Государственной думе, где он не упомянул о каком-либо решении относительно 2024 года", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, будет ли действующий президент выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах в случае, если соответствующая поправка в конституцию вступит в силу.

Песков напомнил о словах главы государства, что до 2024 года еще много времени и "предстоит напряженная работа, и никто не собирается чего-то ждать, а просто все работают".

"В свою очередь, я вам тоже неоднократно говорил, что не нужно никуда Путина провожать, не нужно его собирать, потому что он находится в начальной стадии своего президентского срока. А по 2024 году, завершая свое выступление, Путин сказал: будет 2024 год, тогда посмотрим", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.