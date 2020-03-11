Больше десяти тысяч иранцев заражены коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 10 тысяч, из них 429 со смертельным исходом, заявил советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде.

"Со вчерашнего дня на сегодняшний удалось выявить 1 075 случаев заражения коронавирусом, число зараженных возросло до 10 075. За сутки погибли 75 больных, всего жертв 429", - написал он в Twitter, приводя статистику по коронавирусу с 19 февраля, передает РИА Новости.

Из более чем 10 тысяч зараженных 3 276 человек выздоровели, отметил иранский министр.