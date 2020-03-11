Охота на Мубариза: одно дело закрыли, другое открыли
Уголовное дело против владельца группы компаний «Палмали» миллиардера Мубариза Мансимова, возбужденное несколько недель назад, закрыто из-за недостатка доказательств. Однако против Мансимова сразу же было возбуждено новое уголовное дело. Об этом пишет турецкая газета «Ени Акыт».
Напомним, что ранее Мубариза Мансимова обвиняли в связях с террористической организацией FETO.
Какие обвинения ему выдвинуты в этот раз, неизвестно.
Сам бизнесмен накануне был госпитализирован в одной из больниц Стамбула. Сообщается, что несколько дней назад он был прооперирован, однако из-за ухудшения состояния здоровья вновь госпитализирован.