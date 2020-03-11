Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отправил на карантин депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который вернулся из Франции, пораженной короанавирусом, а также контактировавших с ним парламентариев. Об этом сообщает ТАСС.

Володин призвал аннулировать пропуск в здание нижней палаты парламента Катасонова. «Пусть проходит карантин. В отношении помощников — кто общался — должны быть такие же решения, и, коллеги во фракции, с пониманием отнеситесь», — распорядился он, отправив на карантин парламентариев, сидевших на одном с ним ряду, а также на ряд ниже и выше.

Спикер Госдумы также посоветовал депутатам, кто собирается выезжать в охваченные коронавирусом страны, отменить поездки, а их коллегам, кто уже приехал из этих стран, самоизолироваться. По словам Володина, в России нет возможности лишать полномочий за нарушение предписаний. «Однако многие страны приравнивают несоблюдение мер к уголовной ответственности, а раз так, то мы с вами тоже должны какие-то меры предпринять», — резюмировал он.