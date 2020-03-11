Дезинфекционные работы в «Азерэнержи»

Как заявили haqqin.az в ведомстве, на всех электростанциях, подстанциях, региональных электросетях, других объектах и во всех зданиях, где работают люди, в том числе вспомогательных строениях, проводятся необходимые мероприятия, дезинфекционные работы. Рабочие помещения, залы, центры управления и другие комнаты, коридоры, лестницы, фойе обрабатываются специальными растворами, говорится в сообщении.

Кроме того, в целях профилактики коронавирусной инфекции среди населения проводится просветительская работа. Сотрудники ОАО на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и оперативного штаба Кабинет министров информируют о симптомах и способах предотвращения распространения заболевания.