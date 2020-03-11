В Баку установят памятник Муслиму Магомаеву распоряжение президента
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об установлении памятника Муслиму Магомаеву, сообщает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, с целью увековечивания памяти всемирно известного оперного и эстрадного певца, народного артиста СССР Муслима Магомаева ему будет установлен памятник в Баку.
Исполнительной власти города Баку совместно с Министерством культуры поручено осуществить мероприятия по установлению памятника Муслиму Магомаеву. Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.