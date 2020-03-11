Милан стал городом-призраком. Запрещены все свадьбы и похоронные церемонии

В ответ на вопрос корреспондента, как живет город и весь регион Ломбардия, как работают предприятия, Анета говорит, что решение премьера Конте об ограничении перемещения жителей страны по ее территории было верным. Сразу после появления первых случаев коронавируса многие работодатели перевели часть персонала на работу smart working, то есть на удалении, из дома. Другие ввели обязательное ношение масок и запретили проводить совместные перерывы среди рабочего дня.

Закрытые бары, рестораны, вымершие улицы — так выглядит сегодня жемчужина северной Италии — Милан. Живущая там 5 лет полька Анета Вальчак рассказала о ситуации в этом городе во время эпидемии коронавируса и как функционируют регионы в стране, отрезанной от мира. Вальчак выпускница факультета истории искусств и водит экскурсии туристов из Польши по столице Ломбардии.

Все больше владельцев предприятий и фирм временно приостанавливают работу занятых на производстве. Некоторые подписывают сертификат с персоналом, согласно которому человек может покидать место жительства только в производственных целях. Есть уже немало тех, кто не выходит на работу в течение недели.

По поводу обстановки на улицах, среди жителей Анета Вальчак говорит, что беспокойство, конечно, есть, но паники как таковой нет. Ситуация, несомненно, не лучшая, но, по ее мнению, надо хладнокровно подходить к тому, что пишут медиа. Она надеется, что сейчас, когда вирус распространился в стране достаточно широко, люди с чувством ответственности без нужды не выходят из дома.

А поначалу, когда случаев было еще немного, многие посещали рестораны, кафе, супермаркеты, пользовались, как обычно, общественным транспортом. Как выяснилось вскоре, эта легкомысленность и послужила причиной быстрого распространения вируса в Италии. В газетах писали, что многие, вопреки рекомендациям, в выходные покидали город и выезжали в провинцию.

Радикальные меры, предпринятые правительством, дали результат — многие миланцы не выходят без необходимости из дома. Потому улицы города опустели.

Когда было решено ограничить передвижение по стране, многие студенты массово рванули к железнодорожным и автовокзалам, чтобы покинуть город и отправиться на родину, на юг Италии. По сообщениям знакомых Вальчак, в выходные в супермаркетах началось столпотворение — люди испугались, что продукты могут кончиться.

Беспокойство вызывает и обязательность медицинской помощи, хотя все же большинство живет с надеждой, что ситуация изменится в лучшую сторону в ближайший месяц.

В метро и на улицах можно видеть много людей, которые возвращаются домой с покупками.

Далее Анета говорит, что заметно меньше стало туристов. Она сама еще недавно часами водила польских туристов по Милану. Теперь все прогулки и экскурсии отменены до конца апреля. Отменены также авиарейсы из Польши в Милан и другие города.

С 8 марта по 3 апреля закрыты музеи и выставочные залы. Миланцы сегодня вынуждены ограничивать свое пребывание на предприятиях общественного питания, в которых запрещено подавать блюда типа буфетных. Время работы точек общепита тоже сокращено по решению властей.

Не разрешено также проведение свадебных и похоронных церемоний, отменены спортивные и развлекательные мероприятия.

Анета Вальчак сообщила, что многие магазины закрыты, кроме продовольственных и аптек. Ощущается нехватка масок и дезинфицирующих средств. У касс все чаще вывешиваются объявления о необходимости клиентам соблюдать дистанцию в один метр между ними, а также о максимальном количестве пребывающих на этом объекте. В некоторые магазины впускают только по нескольку человек.

Кассиры обязаны носить маски, а на руках иметь латексовые перчатки.

Нехватки продовольствия нет, и власти призывают делать покупки среди недели, приобретая необходимый минимум, а не делая большие запасы впрок.

В ответ на вопрос, какие меры полька сама предпринимает, чтобы обезопасить себя от заражения, она говорит, что старается часто мыть руки, не касаться лица, дезинфицировать такие предметы частого пользования, как телефон. В метро и других видах общественного транспорта она, когда ездит на работу, старается не дотрагиваться до кассовых аппаратов и других элементов, а также держать дистанцию от других пассажиров. Приветствуя знакомых, Анета не идет на физический контакт.

А в целом, как и другие миланцы, она следит за происходящим и сохраняет спокойствие.

Как и все, Анета Вальчак верит, что благодаря принятым мерам и благоразумию жителей страны коронавирус все-таки вскоре сойдет на нет, и она, и вся Италия вернутся к прежнему образу жизни.