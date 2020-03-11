Бахар Мурадову назначили главой госкомитета

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Бахар Мурадовой на должность главы Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, сообщает АзерТАдж.

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