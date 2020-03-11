Посол: Ограничения на въезд в США не касаются Азербайджана

Объявленный президентом Дональдом Трампом запрет на въезд в США из стран Европы не касается Азербайджана. Ограничение касается лишь 26 стран Шенгенской зоны. Об этом Turan сказал посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

«Ограничение не касается Азербайджана, однако, если граждане нешенгенской зоны прибудут в Европу и оттуда отправятся в США, запрет коснется и их», - отметил американский посол.

Литценбергер добавил, что запрет будет пересмотрен через 30 суток. По словам дипломата, США активно сотрудничают с властями Азербайджана по вопросу борьбы с распространением коронавируса.